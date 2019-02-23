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تجديد حبس المتهمين بقتل سيدة مسنة ذبحًا داخل منزلها بإمبابة

السبت، 23 فبراير 2019 02:09 م
تجديد حبس المتهمين بقتل سيدة مسنة ذبحًا داخل منزلها بإمبابة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عامل وربة منزل متهمين بقتل سيدة مسنة ذبحا داخل مسكنها بإمبابة، بسبب خلافات مع ابنها، وسرقة عقدها الذهبى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل مسنة داخل مسكنها بشارع الطنانى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تقيم بمفردها، تعرضت للذبح وسرقة عقدها الذهبى.

 

وكشفت التحريات أن عامل وربة منزل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مع ابنها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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