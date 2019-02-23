تباين في أداء بورصات الخليج.. وسوق الأسهم السعودية يسجل أول خسائر بفبراير

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ تراجعت بورصة السعودية لتسجل أول خسائر أسبوعية فى شهر فبراير، وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 3.92%، ليسجل أكبر وتيرة ارتفاع أسبوعية فى أكثر من عام ونصف، كما ارتفع سوق البحرين المالى بنسبة 2.4% رابحا عدد 32.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1404.84 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام للسوق "تاسى" بنسبة 0.91%، خاسراً 78.8 نقطة ليغلق عند مستوى 8,547.48 نقطة، وفقد رأس المال السوقى 20.14 مليار ريال ليصل إلى 2.026 تريليون ريال.

وتراجعت أغلب قطاعات بورصة السعودية على رأسها "السلع الرأسمالية" الذى هبط 2.43%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.12%، ثم "الاتصالات" بنسبة 1.24%، ثم "البنوك" 1.2%، ثم المواد الأساسية 0.07%، فيما ارتفعت 5 قطاعات، تصدرها قطاع "الخدمات الاستهلاكية" بارتفاع نسبته 1.79%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.2%.



بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 3.92%، رابحاً 57.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2633.69 نقطة.

وربحت الأسهم خلال أسبوع نحو 9.09 مليار درهم من قيمتها السوقية، لتصل إلى 349.80 مليار درهم.

وارتفع قطاع العقارات بنسبة 16.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 8.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.43%.



بورصة البحرين كما ارتفع سوق البحرين المالى بنسبة 2.4% رابحا عدد 32.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1404.84 نقطة، بدعم من نتائج الأعمال للشركات المعلنة خلال الأسبوع الحالى.

وقاد الارتفاعات، سهم الأهلى المتحد بمعدل 12.7% لتبلغ 697.53 مليون دولار فى عام 2018.



بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت للأسبوع الثالث على التوالى، حيث ارتفع المؤشر العام 1.03% ليغلق عند 5251.07 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5502.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4791.09 نقطة.

وتراجعت أحجام التداول بالبورصة خلال أسبوع لتصل إلى 707.12 مليون سهم بقيمة 114.17 مليون دينار، كما تراجعت الصفقات الأسبوعية بنحو 5.8% لتصل إلى 25.42 ألف صفقة.