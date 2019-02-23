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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

السبت، 23 فبراير 2019 11:30 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة
كتب ــ أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية في مطارات الوصول. 
 
وقالت مصادر، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط  العمانية 408  المتجهة إلي مسقط ، ورحلة خطوط طيران العربية 9621  المتجهة الي الشارقة، ورحلة  الخطوط السعودية رقم 314 المتجهة الي الرياض، ورحلة الخطوط البريطانية  154 المتجهة الي لندن، عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية. 
 

 


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