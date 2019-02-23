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تأجيل محاكمة محامى قتل والده بمساعدة زوجته وصديقه فى الشرقية لـ21 أبريل

السبت، 23 فبراير 2019 06:38 م
تأجيل محاكمة محامى قتل والده بمساعدة زوجته وصديقه فى الشرقية لـ21 أبريل جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، مساء اليوم، تأجيل محاكمة محامي تحت التدريب وزوجة أبيه وصديقه، لقيامهم بقتل والده الذي يعمل سائق تاكسي لجسلة 21 أبريل لمناقشة شهود الإثبات والطب الشرعي.

 صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي،وسكرتارية وليد إسماعيل.

 تعود أحداث القضية رقم 5204 لسنة 2018، جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان، ليوم 23 يوليو، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" محمد أ م ال " سائق تاكسي  لمستشفي التأمين جثة هامدة أثر إصابته بطعنات.

 وتبين من تحريات المباحث قيام"  أ م م" 31 سنة محامي تحت التدريب ونجل القتيل، و" ع ج ذ" 39 سنة كهربائي، صديقه  و" ي أ ع" 34 سنة ربة منزل زوجة القتيل، مقيمين العاشر من رمضان دائرة قسم ثاني الزقازيق، بقتل المجني عليه،حيث قام الابن بمعاونة زوجة القتيل.

وانتقل الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان، وبرفقته النقيب محمود الشاهد، معاون المباحث، إلي المنطقة الجبلية وتم العثور علي جثة المجني عليه، مدفون في الرمال وبحواره  حفر وسكين، وتم تحديد الجناة وبسؤالهم أقروا سبب القتل والانتقام من المجني عليه لسوء معاملته لهم، وتم إحالته من قبل النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب  الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق التي قررت تأجيل القضية.

 

 

 

 

 
 
 
 

 


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