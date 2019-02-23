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تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بتهمة قتل المتظاهرين بالجيزة لـ27 فبراير

السبت، 23 فبراير 2019 12:54 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بتهمة قتل المتظاهرين بالجيزة لـ27 فبراير المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة ضابطين شرطة و2 مخبرين بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومى 28 و29 يناير من العام 2011، لجلسة 27 فبراير للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت فى عام 2012 بأحكام ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن سنة، للمتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بمنطقة الجيزة أثناء أحداث يناير من عام 2011.


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