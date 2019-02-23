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السبت، 23 فبراير 2019 10:08 م
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بورصة الكويت أجازة رسمية لمدة 3 أيام بمناسبة العيد الوطنى ويوم التحرير

السبت، 23 فبراير 2019 09:17 م
بورصة الكويت أجازة رسمية لمدة 3 أيام بمناسبة العيد الوطنى ويوم التحرير بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة بورصة الكويت، عن تعطلها خلال الفترة من يوم الأحد 24 فبراير حتى يوم الثلاثاء 26 فبراير الجارى بمناسبة العيد الوطنى ويوم التحرير، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير الجارى.
 
تباينت مؤشرات بورصة الكويت للأسبوع الثالث على التوالى، حيث ارتفع المؤشر العام 1.03% ليغلق عند 5251.07 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5502.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4791.09 نقطة.
 
وتراجعت أحجام التداول بالبورصة خلال أسبوع لتصل إلى 707.12 مليون سهم بقيمة 114.17 مليون دينار، كما تراجعت الصفقات الأسبوعية بنحو 5.8% لتصل إلى 25.42 ألف صفقة.

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