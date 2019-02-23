بلاغ للنائب العام ضد عمرو واكد بتهمة إهانة القضاء وتكدير السلم العام

كتب أحمد حسنى

تقدم أيمن محفوظ المحامى، ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان عمرو واكد، لاتهامه بإهانة القضاء، وتكدير السلم العام.

وأوضح البلاغ، أن الفنان قام بتغريده على موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، جاء فيها أنه ضد أحكام الإعدام للبرئ والمذنب، وختم بجملة "كفاية دم"، وهوما يعد تعليقا على تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة النائب العام.

وأضاف البلاغ، أن هذا الحديث يمثل جرائم متعددة منها رفض المشكو فى حقه القصاص، وعقوب الإعدام الثابتين بأحكام الدين الإسلامى، كما يعد تعليق على أحكام القضاء، ويمثل جريمه إهانة للسلطة القضائية، وإشارة سياسية واضحة لإتحاه مناصر للإرهابيين من قبل المشكو فى حقه، مما يدعوا لتكدير الأمن والسلم المجتمعى.

وطالب أيمن محفوظ المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم ٣٢٨٤ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، بأن الغرض من تقديمه البلاغ، يأتى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده ومعاقبته بنصوص المواد98.و١٣٣ و102و102 مكر من قانون العقوبات، بتهمه إذدراء الدين الإسلامى وإهانة السلطة القضائية، وتكدير الأمن والسلم المجتمعي.