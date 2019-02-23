video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بدء تدريس اللغة الصينية بمناهج التعليم السعودى

السبت، 23 فبراير 2019 11:06 ص
بدء تدريس اللغة الصينية بمناهج التعليم السعودى الامير محمد بن سلمان
إيمان حنا
إضافة تعليق

تم الاتفاق خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودى فى اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى فى العاصمة الصينية بكين على البدء فى وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسى على جميع المراحل التعليمية فى المدارس والجامعات السعودية، بحسب العربية.

 

يأتى هذا فى إطار السعى لتعزير علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة، وتمكيناً لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية، واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.

 

ومن شأن اتفاق إدراج اللغة الصينية أن يعزز من التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030.

 

ويمثل إدراج اللغة الصينية فى المناهج الدراسية خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسراً بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية.

 

يشار إلى أن الدول المتقدمة تدرّس لطلابها لغتين إضافة إلى اللغة الأصلية والمملكة بدأت تحذو حذو الدول المتقدمة في هذا الاتجاه، واختارت اللغة الصينية بحكم أن بكين هي الشريك الاقتصادى الأكبر للسعودية فضلا عن أنها ثانى أكبر اقتصادات العالم وسوف تحتل مرتبة الاقتصاد الأول فى العالم فى العقود القادمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ولى العهد السعودى يبعث برقيتى شكر لرئيس الصين ونائب رئيس مجلس الدولة

تباين في أداء بورصات الخليج.. وسوق الأسهم السعودية يسجل أول خسائر بفبراير

وزارة الخارجية السعودية تعلن إدراج اللغة الصينية إلى المناهج بالمملكة

الصين

الللغة الصينية

السعودية

الامير بن سلمان




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة