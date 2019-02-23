video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا ببنى سويف

السبت، 23 فبراير 2019 06:29 م
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا ببنى سويف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الأحد بكافة مراكز ومدن المحافظة والتى تستهدف تطعيم الأطفال فى المرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

 

 وأوضح المحافظ أن عدد الأطفال المستهدفين فى الحملة يصل إلى 548 ألف و960 طفلا على مستوى الإدارات الصحية السبع و191 مركز تطعيم بالوحدات الصحية من خلال 1557 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 233 فرقة ثابتة و1334 متحركة.

 

ولفت المحافظ إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، وتكليف مديرية الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان عن الحملة التى تستمر 4 أيام بداية من غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة القليوبية: نستهدف مليون و107 آلاف طفل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

صحة كفر الشيخ جاهزة لتطعيم 532 ألف طفل ضد شلل الأطفال

غدا انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الجيزة لمدة 4 أيام

بنى سويف

اخبار مصر

التطعيم ضد شلل الأطفال




لا تفوتك
وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

الإدارية العليا تلغى حكم وقف "أوبر وكريم" وتقضى باستمرار عملهما فى مصر

الإدارية العليا تلغى حكم وقف "أوبر وكريم" وتقضى باستمرار عملهما فى مصر

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة