انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الأحد بكافة مراكز ومدن المحافظة والتى تستهدف تطعيم الأطفال فى المرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأوضح المحافظ أن عدد الأطفال المستهدفين فى الحملة يصل إلى 548 ألف و960 طفلا على مستوى الإدارات الصحية السبع و191 مركز تطعيم بالوحدات الصحية من خلال 1557 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 233 فرقة ثابتة و1334 متحركة.

ولفت المحافظ إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، وتكليف مديرية الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان عن الحملة التى تستمر 4 أيام بداية من غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.