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السبت، 23 فبراير 2019 06:48 م
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انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم

السبت، 23 فبراير 2019 05:03 م
انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم
كتب لؤى على
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انطلقت اليوم السبت التصفيات الأولية للمشاركين من داخل مصر فى مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، التى تنظمها هيئة كبار العلماء، وذلك بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

 

ويخضع المتسابق لعدد من الأسئلة التى تقيس الحفظ والأداء والتجويد، إضافة لحفظ المتون، ويتم اختيار الأسئلة عشوائيا من بنك أسئلة الكترونى يضم أكثر من ألف سؤال متنوع، وذلك لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

 

وتضم لجنة الاختبار ثلاثة محكمين معتمدين من لجنة مراجعة المصحف، يقوم كل منهم بإعطاء تقييم مختلف، بحيث يحصل المتسابق على متوسط الدرجات، فيما يتم توثيق إجابات المتسابقين إلكترونيا، وذلك فى إطار الاستفادة من منظومة توثيق الاختبارات الشفوية التى أطلقها الأزهر الشريف العام الماضي.

 

وتستمر التصفيات الأولية للمشاركين من داخل مصر خلال شهرَى (جُمادى الآخِرة، ورجب)، فيما تُعقد التصفيات الأَوَّليّة للمتقدّمين من خارج مصر فى الفترة من 15 إلى 22 شعبان، على أن تعقد التصفيات النهائية فى الفترة من 23 إلى 28 شعبان، وإعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين فى الاحتفال السنوى بيوم الأزهر، الموافق 7 رمضان 1440هـ.

 

ويشارك فى المستويات الخمسة للمسابقة أكثر من 1200 متسابق من داخل مصر، وسيتم منح جَوائزَ مادّيَّةٍ قَيِّمَةٍ لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى كل مستوى، مع تكريم العشرة الأوائل فى كل مستوى.

 

وتنقسم المسابقة إلى خمسة مستويات، ويشمل المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الكبرى المتواترة، مع حفظ متن: طيبة النشر فى القراءات العشر، أما المستوى الثانى فيتضمن: حفظ القرآن الكريم كاملًا تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الصغرى المتواترة، مع حفظ متني: حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع (الشاطبية)، والدرة المضية فى القراءات الثلاث المرضية.

 

ويشمل المستوى الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا تجويدًا وترتيلًا بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية، مع حفظ متن: حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع (الشاطبية)، للإمام/ الشاطبى، ومعرفة معانى غريب القرآن من خلال كتاب: (غريب القرآن)، لابن قتيبة، بينما يتضمن المستوى الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملًا تجويدًا وترتيلًا برواية واحدة من الروايات المتواترة، ومعرفة تفسير القرآن الكريم من خلال كتاب: (تفسير القرآن العظيم)، لابن كثير، مع حفظ متني: التحفة، والجزرية.

 

 ويتضمن المستوى الخامس: حفظ القرآن الكريم كاملًا تجويدًا وترتيلًا برواية واحدة من الروايات المتواترة.

 

تأتى هذه المسابقة فى إطار دور الأزهر الدينى والدعوي؛ لنشر القراءات القرآنية المتواترة، واكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم وفهمه، ونشر الفكر المعتدل خصوصًا بين الفئات العمرية الناشئة والشباب، مما يعود بالنفع على مجتمعاتهم.


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اليوم بدء التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر العالمية لـ " القرآن الكريم "

مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم

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