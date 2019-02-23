انتهاء تنفيذ توسعات محطة صرف الأميرية يونيو المقبل بتكلفة 500 مليون جنيه

كتب أحمد حسن

كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحي القاهرة، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال توسعات محطة صرف صحي الأميرية يونيو المقبل، بتكلفة 500 مليون جنيه.



أضاف أن هذه التوسعات تتضمن مضاعفة طاقة المحطة من 1.5 مليون م3 يوميا لـ3 مليون م3 يوميا، وتم البدء في تنفيذها منذ عامين، وسيتم تسليمها بنهاية يونيو المقبل تمهيدا لبدء عملها مطلع العام المالي الجديد، على أن تخدم هذه المحطة بعد إضافة التوسعات نحو ثلث سكان القاهرة.





أوضح أنه من المخطط أن تخدم المحطة مناطق المعادي ودار السلام والبساتين والسيدة زينب وصولا لمنطقة الأميرية.



