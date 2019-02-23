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اليوم.. النطق بالحكم فى قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار

السبت، 23 فبراير 2019 09:51 ص
اليوم.. النطق بالحكم فى قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار هيئة المحكمه - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تشهد اليوم محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة ايتاى البارود برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم جلسة النطق بالحكم  فى قضية قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون.
 
 
كان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
 
ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقارى واسمه العلمانى "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.
 
وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقارى.
 

 


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