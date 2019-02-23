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اليوم.. الحكم على الفنان طارق النهرى فى اتهامه بأحداث مجلس الوزراء

السبت، 23 فبراير 2019 01:00 ص
اليوم.. الحكم على الفنان طارق النهرى فى اتهامه بأحداث مجلس الوزراء طارق النهرى- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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 تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، حكمها على الفنان طارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة عاقبت النهرى، غيابيًا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

 

 


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