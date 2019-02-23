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النيابة تصرح بدفن جزار طعن نفسه عن طريق الخطأ أثناء تقطيع اللحوم ببولاق

السبت، 23 فبراير 2019 08:18 ص
النيابة تصرح بدفن جزار طعن نفسه عن طريق الخطأ أثناء تقطيع اللحوم ببولاق جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة جزار فارق الحياة، نتيجة إصابته بجرح نافذ بسكين، حيث أصاب نفسه بالخطأ أثناء تقطيعه اللحوم بمحل الجزارة الذى يعمل به ببولاق الدكرور، وطلبت التقرير الطبى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد نقل جزار إلى المستشفى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالبطن ومفارقته الحياة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه النقيب كريم عبد الرزاق، أن المتوفى يدعى "محمود.ص" جزار، أثناء عمله فى تقطيع اللحوم بمحل الجزارة ببولاق الدكرور، أصاب نفسه بالخطأ ما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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