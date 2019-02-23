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النقض تلغى عقوبة الإعدام وتستبدلها بالمؤبد لمتهمين بـ"خلية وجدى غنيم"

السبت، 23 فبراير 2019 03:42 م
النقض تلغى عقوبة الإعدام وتستبدلها بالمؤبد لمتهمين بـ"خلية وجدى غنيم" الإرهابى الهارب وجدى غنيم - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض بالغاء أحكام الإعدام لاثنين من المتهمين واستبدالها بالمؤبد، كما استبدلت عقوبة المؤبد لـ3 متهمين اخرين بعقوبة المشدد 15 عاما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية وجدي غنيم» ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
 
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض.
 
 
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد. 
 
 
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر وتركيا وسوريا ، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح النارى والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.

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