الملك_سلمان_فى_مصر.. احتفاء بمشاركة خادم الحرمين بالقمة العربية الأوروبية

كتب محمد عبد العظيم

مع إعلان وصول الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، لمصر للمشاركة فى اعمال القمة العربية الأوروبية، التى تنطلق غدا فى مدينة شرم الشيخ، تصدر هاشتاج الملك سلمان فى مصر، ضم قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، للترحيب بزيارة الملك السعودى إلى مصر.





المشاركون فى الهاشتاج حرصوا على الترحيب الكبير بزيادة الملك السعودى مع نشر عبارات "اهلا وسهلا الملك سلمان"، والاحتفاء بتواجده فى مصر للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية.

























وتنطلق غدا الأحد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى، التى ستجمع "لأول مرة" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.