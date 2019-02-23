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السبت، 23 فبراير 2019 04:00 ص
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المصرية للاتصالات: انهاء 70% من خطة زيادة سرعات الإنترنت والبقية تنتهي 2020

السبت، 23 فبراير 2019 04:00 ص
المصرية للاتصالات: انهاء 70% من خطة زيادة سرعات الإنترنت والبقية تنتهي 2020 المصرية للإتصالات
كتبت هبة السيد
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تواصل الشركة المصرية للاتصالات، تنفيذ مشروع إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية لزيادة سرعات الإنترنت فائق السرعة الثابت وتقديم أفضل جودة للشبكات من مشغلى الاتصالات المحليين.
 
وبحسب بيانات الشركة المصرية للاتصالات، فإنها انتهت من توصيل 70% من الشبكة القومية وتحويلها إلى الألياف الضوئية، ومن المخطط أن تتم كامل عملية الإحلال بنهاية عام 2020، وذلك فى إطار استثمارات الشركة لتطوير شبكتها لخدمة مشغلى الاتصالات الآخرين، والذين يعتمدوا بشكل أساسى على البنية التحتية للمصرية للاتصالات فى توفير خدمات التراسل.
 
وكابلات الألياف الضوئية Fiber هى وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول، وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الأداء وتستخدم فى شبكات البيانات والاتصالات.
 
ووقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع شركة فودافون،  بخصوص تقديم خدمات التراسل والبنية التحتية، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تغطية احتياجات شركة فودافون الحالية والمستقبلية من التراسل المحلى، فيما تمثل اتفاقية البنية التحتية تعاونًا جديدًا بين الشركتين حيث ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الإتاحة بسعات على الألياف الضوئية لعناصر شبكة فودافون مصر.
 
 
 
 

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