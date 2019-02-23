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المحاريث والهندسة تشارك بجرارات ومعدات ميكنة زراعية مصرية بأرض المعارض

السبت، 23 فبراير 2019 10:15 م
المحاريث والهندسة تشارك بجرارات ومعدات ميكنة زراعية مصرية بأرض المعارض رئيس شركة المحاريث والهندسة خلال المعرض
كتب عبد الحليم سالم
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تشارك شركة المحاريث والهندسة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى فعاليات أحد  المعارض الخاصة بالزراعة والإنتاج الحيواني، والذي يعقد للسنة الخامسة علي التوالي في أرض المعارض بمدينة نصر.
 
وقال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس الشركة لـ"اليوم السابع" إن المعرض الذى انطلقت فعالياته اليوم السبت ويستمر لعدة أيام شارك فيه الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لافتا أن غرض مشاركة الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، هو عرض عدد من الجرارات الزراعية ومعدات الميكنة الزراعية الأخري التي تتخصص فيها الشركه منذ عام 1929 ،وذلك في إطار خطة تنشيط مبيعات الشركة التي تنتهجها الإدارة الجديدة.
 

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المحاريث والهندسة

محمد حسنين رضوان

جرارات زراعية

القابضة الكيماوية




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