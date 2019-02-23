video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

السبت، 23 فبراير 2019 01:33 م
المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء الفنان طارق النهرى
كتب ـ أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهرى و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، و32 متها آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

المتهمون هم، حسين عبد الراضى محمد سليم  "محبوس "، وأشرف غريب أمين بركات "محبوس"، وعبد المحسن محمد البسيونى  هلال "محبوس" ، وطارق النهرى حازم حسن "مفرج " توكيل، وعبد الناصر محمود  محمد "محبوس"، وطارق يحيى محمد رمضان "محبوس" حدث، وأحمد عزت محمد عبده "محبوس" حدث، وأحمد جمال محمد أحمد "محبوس"، وسعيد محمد نجدى مرسى "محبوس"، وثروت غريب جابر شديد "محبوس"، وياسر سيد عطية "محبوس"، ومحمد محمد على محمد "مفرج "حدث، وحسين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم "محبوس"، ومحمد فوزى توفيق عبد الرحمن "محبوس"، وعماد الدين أحمد إبراهيم "محبوس".

وتضمنت أسماء المتهمين أيضا كل من، سامح عبد الرازق مبروك "مفرج"، وأحمد عاطف أبوضيف حمدان "محبوس"، وإسلام حنفى شحاتة عبد الفتاح "محبوس"، ومحمود حمدى عارف "محبوس"، وجميل ناصف منير غبريال "مفرج "، سمر محمد سعد أبوالمعاطى "مفرج"، ومحى صلاح محمد إبراهيم "محبوس"، ومحمد عيد الغريب إبراهيم "محبوس"، وأحمد محمد محمود إبراهيم "مفرج"، والعمارى عبد الناصر محمد "مفرج"، وعلى مصطفى على "مفرج"، وهدير فاروق عبد العزيز" "مفرج"، ومحمد شكرى عبد ربه عبد السميع "محبوس" ، وخالد عبد العاطى محمد عبد الفتاح "مفرج"، ومصطفى إبراهيم محمد السيد "محبوس"، وايهاب محمود حمزة أحمد "محبوس"، وأحمد ماهر أبوزيد سيد "مفرج"، ومحمد عبد العال ربيع  كامل "محبوس.

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلاغ للنائب العام ضد عمرو واكد بتهمة إهانة القضاء وتكدير السلم العام

"الجار مبقاش قبل الدار".. شاب يقتل جارته المسنة لسرقة 18 ألف جنيه.. المتهم انتحل صفة موظف بالمعاشات واستغل ضعف نظر الضحية.. ويؤكد: كنت محتاج فلوس وتحت تأثير الاستروكس.. والنيابة تحيله للمحاكمة الجنائية العاجلة

انتبه..الحبس عقوبة نشر الصور على السوشيال ميديا دون موافقة أصحابها

طارق النهرى

اكاديمية الشرطة

احداث مجلس الوزراء

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

مصر




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة