المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

كتب ـ أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهرى و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، و32 متها آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

المتهمون هم، حسين عبد الراضى محمد سليم "محبوس "، وأشرف غريب أمين بركات "محبوس"، وعبد المحسن محمد البسيونى هلال "محبوس" ، وطارق النهرى حازم حسن "مفرج " توكيل، وعبد الناصر محمود محمد "محبوس"، وطارق يحيى محمد رمضان "محبوس" حدث، وأحمد عزت محمد عبده "محبوس" حدث، وأحمد جمال محمد أحمد "محبوس"، وسعيد محمد نجدى مرسى "محبوس"، وثروت غريب جابر شديد "محبوس"، وياسر سيد عطية "محبوس"، ومحمد محمد على محمد "مفرج "حدث، وحسين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم "محبوس"، ومحمد فوزى توفيق عبد الرحمن "محبوس"، وعماد الدين أحمد إبراهيم "محبوس".

وتضمنت أسماء المتهمين أيضا كل من، سامح عبد الرازق مبروك "مفرج"، وأحمد عاطف أبوضيف حمدان "محبوس"، وإسلام حنفى شحاتة عبد الفتاح "محبوس"، ومحمود حمدى عارف "محبوس"، وجميل ناصف منير غبريال "مفرج "، سمر محمد سعد أبوالمعاطى "مفرج"، ومحى صلاح محمد إبراهيم "محبوس"، ومحمد عيد الغريب إبراهيم "محبوس"، وأحمد محمد محمود إبراهيم "مفرج"، والعمارى عبد الناصر محمد "مفرج"، وعلى مصطفى على "مفرج"، وهدير فاروق عبد العزيز" "مفرج"، ومحمد شكرى عبد ربه عبد السميع "محبوس" ، وخالد عبد العاطى محمد عبد الفتاح "مفرج"، ومصطفى إبراهيم محمد السيد "محبوس"، وايهاب محمود حمزة أحمد "محبوس"، وأحمد ماهر أبوزيد سيد "مفرج"، ومحمد عبد العال ربيع كامل "محبوس" .

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.