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القوى العاملة تبدأ غدا تلقى طلبات 50 عاملا للعمل بإحدى دول الخليج

السبت، 23 فبراير 2019 10:14 ص
القوى العاملة تبدأ غدا تلقى طلبات 50 عاملا للعمل بإحدى دول الخليج محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تبدأ وزارة القوى العاملة، اعتبارا من غد الأحد، وحتى الخميس 28فبراير الجارى، قبول طلبات 50 عامل إنتاج بإحدى شركات المبانى، بإحدى دول الخليج، براتب شهرى بعملة دولة العمل توازى من 8 آلاف و600 جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافى، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.
 
وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة: أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم مؤهل بخبرة أو بدون، بحيث لا يزيد السن عن 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة جواز السفر سارى مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح بها رقم الهاتف.
 
وأشار إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه، أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.
 
ونوه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.
 
 

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