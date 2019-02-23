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القبض على عاطل بحوزته كيلو من مخدر الحشيش بالقناطر الخيرية

السبت، 23 فبراير 2019 01:40 م
القبض على عاطل بحوزته كيلو من مخدر الحشيش بالقناطر الخيرية مخدرات-ارشيفيه
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية من القبض علي عاطل بحوزته كيلو من مخدر الحشيش، وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي العميد يحيى راضى رئيس  المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بضبط المدعو"محمد م  ع"   27  سنة، عاطل ومقيم أبو الغيط دائرة المركز، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي  كيلو جرام، ومبلغ مالى 220 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.
 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم  2302 لسنة 2019 م إداري مركز القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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