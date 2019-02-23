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القبض على طالبة متهمة بالنصب على المواطنين بالخصوص

السبت، 23 فبراير 2019 04:37 م
القبض على طالبة متهمة بالنصب على المواطنين بالخصوص اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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القت مباحث القليوبية، القبض على طالبة لقيامها بالنصب على المواطنين، بدائرة قسم الخصوص، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية ،والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية ،اخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغا من "أحمد. ع " 31 سنة، عامل و15 آخرين، بتضررهم من المدعوه "م .ن .ح " 20 سنة، طالبة ومقيمة بدائرة القسم لقيامها بالنصب عليهم وأخذ بطاقات تحقيق شخصيتهم لاستخراج شرائح خلويه لشركتى محمول مقابل إعطاء كل منهم مبلغ خمسين جنيهاً، إلا أنهم فوجئوا بأنهم مدينين للشركة بمبالغ مالية كبيرة.
 
 
تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المشكو فى حقها، وبمواجهتها أنكرت ما جاء بأقوالهم.
 
 
وأضافت أنها اتفقت معهم على أخذ بطاقاتهم الشخصية لاستخراج تلك الشرائح مقابل إعطاء كل منهم مبلغ خمسين جنيها وقامت عقب ذلك بإعطاء كل منهم المبلغ المتفق عليه وبطاقات الرقم القومى خاصتهم، ثم قامت بتسليم الشرائح الخلوية لشخص يدعى" محمد" لا تعلم باقى بياناته كانت تعمل معه وهو من قام بالنصب عليهم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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