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القابضة: 3.5 مليون جنيه زيادة فى رأس مال شركة مصر لحليج الأقطان

السبت، 23 فبراير 2019 01:05 م
القابضة: 3.5 مليون جنيه زيادة فى رأس مال شركة مصر لحليج الأقطان أحمد مصطفى رئيس القابضة للغزل
كتب ــ عبد الحليم سالم
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قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر  لحليج الأقطان، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، زيادة رأس مال شركة مصر لحليج الأقطان بنحو 3.596 مليون جنيه موزعة على 6.5796 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم.

وسيتم تمويل الزيادة من الرصيد الدائن المقيد لحساب القابضة.

كما تم تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى، حيث حدد رأس المال المرخص به بـ 150 مليون جنيه، والمدفوع بمبلغ 30285480 جنيها، موزعا على 605796 سهما بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

 

 


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