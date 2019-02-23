العقوبات تفتك بإيران.. "الغلاء" يزيد أعباء الشعب.. ومسئولون يحذرون من خيبة أمل

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة "افتاب اقتصادى" الإيرانية أن "الشعب الإيرانى لم يعد يتحمل ارتفاع الأسعار"وذلك مع بدء الشهر الأخير من أشهر السنة الإيرانية الشمسية شهر "اسفند" وعادة ما يبدأ الإيرانيون التحضير لرأس السنة أو عيد النوروز بشراء مستلزمات العيد، وسط ارتفاع أسعار جنونى، على خلفية العقوبات الأمريكية والتدهور الاقتصادى وانخفاض قيمة العملة مجددا أمام الدولار.

أزمة الأسعار تعد واحدة من بين الأزمات التى تعانى منها إيران، والتى امتد النقاش حولها إلى منابر المساجد، فقد انتقد ممثل المرشد الأعلى فى اقليم خراسان رضوى آية الله علم الهدى وإمام الجمعة فى مشهد آداء حكومة روحانى فى السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

لكن أزمة اللحوم الحمراء تعد هى الأشد منذ سنوات على الإيرانيين حيث تعج وسائل التواصل الإجتماعى بصور اصطفاف الإيرانيين خلف محال الجزارة للحصول على اللحوم، وقال علم الهدى فى خطبة الجمعة أمس، أن نسبة كبيرة من الناس غير قادرة على شراء اللحوم والسلع الأساسية، وخاطب الحكومة قائلا "الأمور تركت لكم فماذا تفعلون؟".

الأزمات أدت إلى ارتفاع حالة من الإستياء بين الإيرانيين تلك الحالة حذر منها رئيس كتلة "اميد" الاصلاحية فى البرلمان محمد رضا عارف الذى تحدث عن خيبة أمل بين الإيرانيين، قائلا "إذا خاب أمل الشعب سيتخطى الجميع".