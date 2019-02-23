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العراق تعتقل ممول تنظيم "داعش" الإرهابى بالنفط فى الموصل

السبت، 23 فبراير 2019 11:06 م
العراق تعتقل ممول تنظيم "داعش" الإرهابى بالنفط فى الموصل الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن اعتقال ممول تنظيم "داعش" الإرهابي بالنفط الخام في عملية ب‍الموصل.

 

وقالت السلطات العراقية في بيان، أوردته "السومرية نيوز" الليلة، إن قوة أمنية في مدينة الموصل تمكنت من اعتقال المتهم المسؤول عن تموين النفط الخام لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الكوكجلي ، موضحة أن المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.

 

وأضافت أن عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخبارية، مشيرة إلى أنه تم تسليم المعتقل إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

 

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية في مناطق متفرقة من نينوى، حيث كان يعمل غالبيتهم مع عناصر تنظيم "داعش" خلال سيطرته على المحافظة.

 

وقد أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في العراق، أمس الجمعة، العثور على 4 عبوات كيماوية من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل.


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