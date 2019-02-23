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العدالة تثأر للشهيد.. فيلم وثائقى لـ"اليوم السابع" لاغتيال النائب العام

السبت، 23 فبراير 2019 12:00 م
العدالة تثأر للشهيد.. فيلم وثائقى لـ"اليوم السابع" لاغتيال النائب العام مشهد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات
إعداد ــ هدى زكريا - تعليق صوتى حسام الشقويرى - جرافيك ـ محمد مصطفى
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 "العدالة تثأر للشهيد"، هذا هو عنوان الفيلم الوثائقى الجديد الذى يقدمه "اليوم السابع" لرصد تفاصيل عملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بداية من مراحل التخطيط لقتله على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمشاركة حركة حماس فى فلسطين، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الأمنية، وصولا لمرحلة النطق بالحكم وتأييد محكمة النقض فى 20 فبراير الماضى على حكم إعدام 9 من المتهمين فى القضية.

ليسدل بذلك الستار ويسطر القضاء المصرى نهاية القضية رقم 316 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بقضية اغتيال النائب العام، والتى جاءت وفقا لما توفر من أدلة وقرائن وشواهد ستظل باقية فى أذهان المصريين وشاهدة على عملية الاغتيال وما تركه الإرهاب الغادر من خراب ودمار.

 


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