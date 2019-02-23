الصحة الفلسطينية فى غزة تستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلى للطواقم الطبية

غزة /أ ش أ/

استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلى المستمر للطواقم الصحية خلال عملها الإنسانى المواكب لفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار ما أدى الى استشهاد 3 مسعفين وإصابة 645 آخرين منذ 30 مارس الماضى شرق قطاع غزة.

وقالت الوزارة - فى بيان صحفى - إن تلك الممارسات العنصرية لن تثنينا عن مواصلة رسالتنا الانسانية وتقديم اسباب الحياة لأبناء الشعب الفلسطينى فى وجه محتل لا يتقن سوى لغة القتل والارهاب.

وأشارت إلى إصابة المسعف المتطوع فارس القدرة بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال بالرأس شرق خان يونس جنوب قطاع.