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الصحة: اتخاذ الإجراءات لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين بمستشفى العباسية

السبت، 23 فبراير 2019 10:44 ص
الصحة: اتخاذ الإجراءات لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين بمستشفى العباسية الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود لليوم السابع إن العيادة الخاصة بالمساعدة فى الإقلاع عن التدخين تعمل إسبوعيا كل يوم أحد ويتم الكشف وصرف العلاج بمبالغ رمزية جدا مقارنة بالقطاع الخاص وتابعت: "سيتم توفير أدوية حديثة للغاية تساهم فى الإقلاع عن التدخين للراغبين".

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود أن التدخين ضار جدا بالصحة وتابعت: للأسف الموضوع أصبح منتشرا بين الفئات الصغيرة والسيدات وهوما يستلزم مكافحته ونشر التوعية بين المدخنين.

 

 


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التدخين

تالصحة النفسية




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أ.د. سامى البدوى

اتقوا الله فى المرضى المصريين

توفروا أدوية الإقلاع عن التدخين. و تتركوا المرضى المزمنين لجهنم نقص الأدوية. مرضى الروماتويد لا يجدون الميثوتريكسات على الرغم من أن نقصه ذو عواقب وخيمة . ]ا رب تصابو بهذا المرض و لا تجدوا العلاج.

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