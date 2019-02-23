الصحة: اتخاذ الإجراءات لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين بمستشفى العباسية

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود لليوم السابع إن العيادة الخاصة بالمساعدة فى الإقلاع عن التدخين تعمل إسبوعيا كل يوم أحد ويتم الكشف وصرف العلاج بمبالغ رمزية جدا مقارنة بالقطاع الخاص وتابعت: "سيتم توفير أدوية حديثة للغاية تساهم فى الإقلاع عن التدخين للراغبين".

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود أن التدخين ضار جدا بالصحة وتابعت: للأسف الموضوع أصبح منتشرا بين الفئات الصغيرة والسيدات وهوما يستلزم مكافحته ونشر التوعية بين المدخنين.