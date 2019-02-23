السكة الحديد: انتظام العمل ببرج إشارات مغاغة ولا صحة لوجود عطل

كتب رضا حبيشى

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد انتظام العمل ببرج اشارات مغاغة بعد بدء التشغيل التجريبى صباح اليوم ونفى ما تم نشرة ببعض المواقع عن وجود عطل بالبرج.

واكد رئيس الهيئة، فى بيان اليوم، ان البرج يعمل بانتظام تحت اشراف الشركة المنفذه والاستشارى خلال فترة التشعيل التجريبى وان حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام تحرى الدقة قبل كتابة أى أخبار والرجوع الى المصادر الرسمية لعد حدوث ذعر وبلبلة بين مستخدمى السكك الحديدية.