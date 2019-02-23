السجن 10 سنوات لشخصين حاولا السفر لأمريكا بخطابات مزورة لمنظمة اليونسكو

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى بالسجن 10 سنوات لشخصين، زورا خطابات منسوب صدورها لمنظمة اليونسكو وتقديمها الى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بججة استضافتهم فى مؤتمر علمى .

وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع .

تعود أحداث الواقعة بتلقى مباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى السفارة الأمريكية بالقاهرة، أفادوا فيه بالاشتباه فى صحة أوراق وخطابات منسوب صدروها لمنظة اليونسكو، تقدم بها شخصين للحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة الأمريكية .

انتقل رجال المباحث إلى مقر السفارة، وباستجواب الشخصين تبين أنهما كان يرغبان فى السفر إلى أمريكا وأعترفا بأنهما تعرفا على شخصين اخبرهما بقدرته على تسفيرهما لأمريكا، عن طريق حضور مؤتمر لمنظمة اليونسكو عن الأبحاث مقابل 50 ألف جنيه، وأوهموهما بصحة الأوراق والخطابات فتم التقابل معهما وحصلا على الخطابات والأوراق وقدموها إلى السفارة الأمريكية، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات.