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الرئيس اليمنى يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

السبت، 23 فبراير 2019 04:07 م
الرئيس اليمنى يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية الرئيس السيسي وعبد ربه منصور
إيمان حنا
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توجه الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس اليمن، اليوم،  إلى شرم الشيخ للمشاركة فى أعمال القمة العربية الأوروبية التى ستعقد على مدى يومين بمدينة السلام.

 

وسيناقش الرئيس مع القادة العرب مستقبل العلاقات العربية الأوروبية وآفاق التعاون والشراكة لبناء علاقات متينة تعتمد على الصراحة والشفافية لمواجهة التحديات التى تتربص بالمنطقة والعالم فى جوانبها الأمنية والاقتصادية والإرهاب والتدخلات الخارجية.

 

والقمة هى الأولى بين الدول العربية والأوروبية وتهدف إلى استعادة الحوار العربى الأوروبى إزاء القضايا التى تواجه العالم ويعتبر انعقادها فى مصر تقديرا لدورها فى المنطقة، ويؤكد استعادتها لمكانتها الدولية.

 

ويرافق فخامة الرئيس وزير الخارجية خالد اليماني،  ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى.

 

 


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السيسى

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