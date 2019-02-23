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الرئيس النيجيرى يتعهد بتوفير الأمن لانتخابات الرئاسة المؤجلة

السبت، 23 فبراير 2019 08:00 ص
الرئيس النيجيرى يتعهد بتوفير الأمن لانتخابات الرئاسة المؤجلة محمد بخارى الرئيس النيجيرى
أبوجا (رويترز)
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حث الرئيس النيجيرى محمد بخارى، النيجيريين "على الخروج والإدلاء بأصواتهم"، متعهدا بتوفير أمن كاف لانتخابات الرئاسة المؤجلة التى يواجه فيها رجل الأعمال عتيق أبو بكر فى سباق متقارب.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة تأجيلا لمدة أسبوع للانتخابات فى الساعات الأولى من صباح السبت الماضى مع استعداد الناخبين المسجلين البالغ عددهم 72.8 مليون شخص للذهاب إلى مراكز الاقتراع.

وطلب بخارى ،فى كلمة تلفزيونية يوم الجمعة عشية الانتخابات، من النيجيريين "تنحية الشكوك جانبا والثقة فى أن مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة ستكون على مستوى الحدث" اليوم السبت.

وقال "لا تخافوا من الشائعات بحدوث عنف واضطرابات. أجهزتنا الأمنية تعمل بجد لضمان توافر إجراءات أمن كافية".

ووجه عتيق منافس بخارى نداء مماثلا للناخين عبر حسابه على توتير مساء الخميس . وعتيق نائب سابق للرئيس يمثل حزب الشعب الديمقراطى المعارض .

وقال عتيق فى تغريدة صاحبها شريط مصور لتجمعاته "هذا السبت التصويت لحزب الشعب الديمقراطى هو تصويت لجعل نيجيريا تعمل من جديد. اخرجوا وصوتوا ودافعوا عن أصواتكم". (

 


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