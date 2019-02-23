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الداخلية تسهل إجراءات حصول كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على "الجوازات"

السبت، 23 فبراير 2019 02:30 ص
الداخلية تسهل إجراءات حصول كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على "الجوازات" اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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تسهل مصلحة الجوازات مهمة كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ، بكافة وحدات الجوازات على مستوى الجمهورية، من خلال سرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بهم، وتأتي هذه الإجراءات بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ، بمد يد العون للمرضى وكبار السن.

يشار الى أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونياً على مستوى الجمهورية ،  والعمل بنظام الترقيم الآلى ،وتم بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الإتحاد الأوروبى والأمريكتين وقبرص وكندا ، وتم إصدار 9400780 جواز سفر.


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