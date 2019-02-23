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"الحشد الشعبى" فى البصرة يعلن تشكيل نواة لقوة بحرية تضم 60 مقاتلا

السبت، 23 فبراير 2019 11:20 ص
"الحشد الشعبى" فى البصرة يعلن تشكيل نواة لقوة بحرية تضم 60 مقاتلا قوات من الحشد الشعبى العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلنت هيئة الحشد الشعبى فى محافظة البصرة العراقية، تشكيل نواة لقوة بحرية قوامها 60 مقاتلا.

وقال القيادى بالحشد أبو كرار العبادى - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم السبت - إن المقاتلين تلقوا تدريبات مكثفة حول مهارات أساسية من بينها الرماية والغوص وقيادة الزوارق.

وأوضح أنه فى حال حصول القوة على زوارق فإنها ستخرج بدوريات مشتركة مع القوة البحرية العراقية وبالتنسيق التام معها، مضيفاً أن القوة الجديدة تطمح إلى ممارسة دور فى حماية المياه الإقليمية العراقية.

 


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