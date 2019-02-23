الجيش العراقى يعثر على 4 عبوات كيماوية من مخلفات "داعش" فى الموصل

بغداد أ ش أ

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات فى العراق، الجمعة، العثور على 4 عبوات كيماوية من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الموصل.

وأوضحت المديرية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية - أنه تم العثور على 4 عبوات كيمياوية تزن كل واحدة منها 1000 جرام مربوط عليها فتيل إشعال مخصصة للإلقاء اليدوي، من مخلفات (داعش) متروكة تحت أنقاض أحد المنازل المقصوفة قرب (جامع المغيث) فى منطقة 17 يوليو بالموصل، مشيرة إلى أنه تم إخراج تلك العبوات وتأمينها بالكامل.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية المشتركة حررت محافظة نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى أواخر شهر أغسطس عام 2017.