video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 12:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الجنح" تنتظر 14 متهما بسرقة حديد تسيلح من التجمع الأول

السبت، 23 فبراير 2019 12:11 ص
"الجنح" تنتظر 14 متهما بسرقة حديد تسيلح من التجمع الأول محكمة- أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

تنتظر محكمة جنح القاهرة الجديدة 13 عاطلا ومالك مخزن لمحاكمتهم بتهمة سرقة طنى حديد تسليح من التجمع الأول حيث أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من مواطن اتهم فيه مجهولين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض ملكه باستخدام، سيارتين نصف نقل.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى ان اللصوص 13 عاطلين هم كلا من "محمد ع" 34 سنة، "له معلومات جنائية"، وشقيقه "مصطفى" و"طارق أ"، و"إسلام .ع"، و" محمد أ"، و" جلال.ع"، و"محمد س"، "له معلومات جنائية"، و"محمود م" له معلومات جنائية، و "سعيد د"، و" أحمد. ع. س" له معلومات جنائية"، و"حسين م. ع" 35 سنة، هارب، و"عصام ح. ع" 34 سنة، مالك السيارة المستخدمة فى الواقعة، هارب، و"محمد. ح. ع" هارب.

 بمداهمتهم ألقت القوات القبض على المتهمين باستثناء المتهمين الـ 11 و12 و13 وتبين أن متهمين اثنين محبوسين احتياطيا على ذمة اتهامهما فى مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

بمواجهة المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطيا اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى مالك مخزن "له معلومات جنائية"، الذى داهمته قوة وألقت القبض عليه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على المتهمين بسرقة 160ألف جنيه من سيارة مهندس بالتجمع الخامس

ننشر تفاصيل أخطر عصابة للنصب على الشباب راغبى السفر بالتجمع الخامس

القاهرة الجديدة

التجمع الخامس

أخبار الحوادث

سرقة 2 طن حديد بالتجمع




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة