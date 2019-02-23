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فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية"

الجنايات تستمع اليوم للمسئول عن ملف الإخوان فى إعادة محاكمة " مرسى "

السبت، 23 فبراير 2019 03:30 ص
الجنايات تستمع اليوم للمسئول عن ملف الإخوان فى إعادة محاكمة " مرسى " محمد مرسى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، سماع أقوال اللواء عادل عزب ، مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة الأسبق ، فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية". تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية ، الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية ، وحزب الله اللبنانى ، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 ابان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون ن والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى ، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

 

 

 

 

 

 


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