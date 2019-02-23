"التموين ": صرف 90% من مقررات شهر فبراير لأصحاب البطاقات حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء خالد عبد الله ، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر فبراير الجارى، وأنه تم صرف ما يقرب من 90% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، باستمرار تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وكذلك طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تعاقدت على شراء كمية 46500 طن زيت خام صب ، منها كمية 30 ألف طن زيت عباد خام مستورد و كمية 16500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه ، وأن الكميات المتعاقد عليها ستصل فى الفترة من 5 إلى 20 ابريل المقبل .