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من العام الدراسى المقبل 2019 – 2020..

التعليم: طلاب المدارس يشاركون بـ5 جنيهات لصالح صندوق تكريم أسر الشهداء

السبت، 23 فبراير 2019 04:24 م
التعليم: طلاب المدارس يشاركون بـ5 جنيهات لصالح صندوق تكريم أسر الشهداء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشاركة طلاب مراحل ما قبل التعليم الجامعى مشاركة تضامنية قيمتها خمسة جنيهات، وذلك لصالح صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والأمنية، وذلك بدءًا من العام الدراسى المقبل 2019 – 2020، وذلك إيمانًا بحجم وقيمة تضحيات الشهداء والمصابين من قوات الجيش والشرطة لحماية الوطن وتأمين المصريين، وعملًا بدورها التربوى والتعليمى.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها اليوم السبت، إلى أنها تضع نصب عينيها أهمية توعية النشء وتعريفهم بالدور الكبير الذى تلعبه كل من القوات المسلحة والشرطة المصرية لتأمين الوطن والمواطنين، وذلك عبر إدماج قيم الوطن والمواطنة والانتماء فى المناهج الدراسية لكافة المراحل الدراسية، وذلك إيمانًا منها بأهمية المشاركة كوسيلة فعالة لغرس قيم الانتماء، وتنشئة الصغار والشباب على معرفة الدور الحيوى الذى تلعبه قوات الأمن لتأمين البلاد وضمان معيشة أمنة للجميع.

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هذه الفرصة لتوجيه التحية إلى كل شهداء ومصابى الجيش والشرطة الذى يضحون بحياتهم فى سبيل البلاد وتأمين أهلها.

 


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