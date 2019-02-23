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التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

السبت، 23 فبراير 2019 12:00 ص
التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأسبوع الجارى إجراء مقابلات واختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة ، للمعلمين فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد تجهيز مراكز للاختبارات للمعلمين المتقدمين.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاختيارات تعقد من خلال لجان مشكلة فى المديريات التعليمية والإدارات ، على أعلى مستوى لإجراء المقابلات للمتقدمين على أن تعقد تلك الاختبارات فى التخصصات المختلفة للمتقدمين.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مد فترة قبول أوراق المتقدمين للمسابقة حتى الاثنين المقبل ، فى الإدارات والمديريات .
 

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