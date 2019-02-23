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التضامن الاجتماعى " بالإسكندرية : تقديم المساعدات فى حادث تسرب غاز ووفاة 6

السبت، 23 فبراير 2019 02:43 م
التضامن الاجتماعى " بالإسكندرية : تقديم المساعدات فى حادث تسرب غاز ووفاة 6 اسعاف -ارشيفيه
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن متابعة حادث وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالإسكندرية نتيجة تسرب غاز ونجاة الأب لتواجده فى العمل خارج البلاد.

وأشارت المديرية فى بيان له اليوم السبت، أن المديرية قامت بحصر الوفيات فى الحادث وأنة جارى عمل الابحاث الاجتماعية ومتابعة الاجراءات اللازمة لتطبيق القوانين والقرارات الخاصة بصرف المساعدات اللازمة فى هذا الشأن.

و كانت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية قد تلقت بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بتسرب غاز داخل شقة سكنية كائنة بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب، و صدرت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية توجيهاتها بالتحرك الفورى لفريق اغاثة المديرية وفريق اغاثة ادارة غرب الاجتماعية حيث تمت المعاينة.

 
 

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