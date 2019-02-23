التشغيل التجريبى لـ5 أتوبيسات لخدمة النقل الداخلى فى مدينة العبور خلال أيام

كتب – أحمد حسن

كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه سيتم التشغيل التجريبي لـ5 أتوبيسات، لخدمة النقل الداخلي بالمدينة، وذلك اعتباراً من هذا الأسبوع، بسعر تذكرة موحد 3 جنيهات، بعد ما تم تسليم الأتوبيسات لشركة "مواصلات مصر" لتتولى تشغيلها، موضحاً أنه تم شراء الأتوبيسات بواسطة مجلس الأمناء.

وقال المهندس أحمد عمران، في بيان صحفي له اليوم السبت، إنه تم اختيار السائقين بعناية، بواسطة لجنة مُشكلة من إدارتي الحركة والصيانة بجهاز المدينة، ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة مواصلات مصر، وستعمل منظومة النقل الداخلى تحت إشراف ورقابة جهاز المدينة، للحفاظ على مستوى جودة الخدمة المُقدمة للمواطنين، موضحاً أنه يتم حالياً الانتهاء من تجهيز الجراجات داخل الجهاز، كما تم إبرام بروتوكول تعاون بين شركة (التعمير)، وشركة (أم سي ڤى) لعمل الصيانة الدورية للأتوبيسات بمقر الجهاز.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم تحديد خطين لسير الأتوبيسات، وهما، من حى الشباب مروراً بأحياء المدينة حتى كارفور، ومن الترفيهى مروراً بأحياء المدينة حتى كارفور، مضيفاً أن تشغيل هذه الأتوبيسات يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الداخلى والخارجى للمدن الجديدة، تنفيذاً لتكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.