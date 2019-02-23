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التحالف العربى باليمن يستهدف عناصر من القاعدة فى أبين

السبت، 23 فبراير 2019 11:56 ص
التحالف العربى باليمن يستهدف عناصر من القاعدة فى أبين مقاتلات ـ أرشيفية
كتبت ــ إيمان حنا
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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في مودية بمحافظة أبين اليمنية، بحسب العربية .

وركزت الغارات على مواقع التنظيم في وادي عورمان شرق مودية في أبين، وتزامنت مع عملية عسكرية أخرى تقوم بها قوات الحزام الأمني في المحافظة.

وكان تحالف دعم الشرعية أفاد الأسبوع الماضي باستمرار عملياته لمحاربة الجماعات الإرهابية، مضيفا أن عمليتين جرت إحداهما في السابع من يناير الماضي وأسفرت عن اقتحام منزل قائد ميداني لتنظيم القاعدة، والثانية في بداية فبراير الجاري، وتم العثور على أسلحة إيرانية المنشأ وذخائر ومخدرات وكمية من النقود المزورة.

وكان العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن قد كشف مؤخرا، أن قوات خاصة سعودية ووحدات أمنية يمنية نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت منزل قائد ميداني لتنظيم القاعدة في حضرموت، وأسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص.

كما أكد أنه عثر خلال العملية على أسلحة ومتفجرات ومستندات إيرانية المصدر ومخدرات وعملات مزيفة.


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