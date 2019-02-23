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"الاستخبارات العسكرية العراقية" تعتقل إرهابيين تسللا من الحدود مع سوريا

السبت، 23 فبراير 2019 09:09 م
"الاستخبارات العسكرية العراقية" تعتقل إرهابيين تسللا من الحدود مع سوريا قوات الأمن العراقية
أ ش أ
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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم السبت، اعتقال "إرهابيين" ضُبطا متسللين من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

 

وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين تسللا من الحدود العراقية مع سوريا".

 

وأشارت إلى أن المعتقلين اعترفا بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأنهما هربا إلى سوريا إبان معارك التحرير التي خاضتها قوات الأمن العراقية ضد التنظيم، لافتة إلى أنهما كانا من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.


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