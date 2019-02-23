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الاستثمار في الاستقرار.. جدول أعمال القمة العربية الأوروبية (فيديوجراف)

السبت، 23 فبراير 2019 10:26 م
الاستثمار في الاستقرار.. جدول أعمال القمة العربية الأوروبية (فيديوجراف) الرئيس السيسى
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة العربية الأوروبية، الأحد، بحضور 24 من زعماء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من زعماء الدول العربية، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".

 

فعاليات القمة

اليوم الأول: الأحد 24 فبراير

5.00 مساء .. الوصول والترحيب الرسمي

5.30 مساء ..  مراسم الافتتاح

5.50 مساء .. الجلسة العامة الأولى بعنوان "تعزيز الشراكة الأوروبية العربية ومعالجة التحديات العالمية معًا"

8.05  مساء ..  صورة تذكارية

8.15 مساء.. عشاء رسمي

 

اليوم الثاني .. الإثنين 25 فبراير

 

9.30 صباحا .. وصول الضيوف

10.15 صباحا.. جلسة مغلقة بعنوان "معالجة التحديات الإقليمية معًا"

12.00 مساء.. الجلسة العامة الثانية بعنوان "تعزيز الشراكة الأوروبية العربية ومعالجة التحديات العالمية معاً 2"

2.00مساء.. الحفل الختامي

2.20 مساء.. مؤتمر صحفي

 

وتَبحث القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر عدد من القضايا، منها: التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، الأمن، الوضع الإقليمي.

 


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الرئيس السيسى

القمة العربية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي




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