الأعمال المصرى السعودى: ارتفاع التبادل التجارى بين البلدين لـ8 مليارات دولار

كتب إسلام سعيد - تصوير السعودى محمود

كشف الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8 مليارات دولار خلال 2018 مقابل 6 مليارات دولار فقط خلال عام 2017.

وأضاف بن محفوظ، أن حجم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يشير إلى توسع العمل المشترك والدليل على ذلك هو زيادة عدد الشركات السعودية العاملة فى مصر إلى أكثر من 5 آلاف شركة.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى، اليوم السبت، بحضور ابراهيم العمر رئيس هيئة الاستثمار بالسعودية، والدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، سالم العبيدي رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.

وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، أهمية التنسيق بين الشركات المصرية والسعودية فى عملية إعادة اعمار ليبيا واليمن، مضيفا" الشركات في الدولتين خاصة شركات المقاولات لديها قدرات على القيام بهذه المهام".