الأردن والعراق يؤكدان حرصهما على إنجاح التكامل الاقتصادى بينهما

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أكد وزيرا الصناعة والتجارة الأردنى طارق الحمورى والصناعة والمعادن العراقى صالح الجبورى حرص بلديهما على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أفضل المستويات.

وقالا خلال مؤتمر صحفي مشترك على هامش منتدى الأعمال الأردني العراقي اليوم السبت، إن مباحثات الجانبين الحثيثة والدورية أفضت إلى نتائج إيجابية في مسيرة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية والتجارية.

وأضافا أن الإصرار من الجانبين على البدء بمرحلة جديدة من التعاون المشترك أوصلت البلدين إلى اتفاقيات وتفاهمات استراتيجية مهمة في مختلف المجالات وقعت في الثاني من شهر فبراير الحالي بالمنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل.

وأكدا أن لجان فنية من كلا الجانبين تعمل على حل كل الاشكالات التي تواجه تنفيذ بنود الاتفاق الأردني العراقي.

وقال الحموري إن التوافقات بين البلدين تصب في مصلحتهما وستنعكس اثأرها بشكل كبير على الشعبين، مؤكدا إصرار الأردن والعراق على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما والذي كان نتيجته هذه الاتفاقيات.

وأوضح الحموري أن الاتفاقيات بين البلدين دخلت حيز التنفيذ الفعلي منذ توقيعها في الثاني من الشهر الحالي وأن حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة تؤشر إلى أن البلدين يسيران بالطريق الصحيح نحو تكاملهما الاقتصادي.