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اعتقال 100 انفصالى بكشمير الهندية فى مداهمات قبل الانتخابات

السبت، 23 فبراير 2019 11:15 ص
اعتقال 100 انفصالى بكشمير الهندية فى مداهمات قبل الانتخابات عناصر من الشرطة الهندية
سريناجار (رويترز)
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قال مسئولون فى الشرطة، اليوم السبت، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 100 انفصالى فى مداهمات بكشمير الهندية الليلة الماضية، ضمن حملة على الجماعات التى ربما تتسبب فى مشكلات قبل الانتخابات العامة المقررة فى مايو.

 

ويأتى هذا التحرك بعد انفجار سيارة ملغومة فى 14 فبراير، أسفر عن مقتل 40 على الأقل من أفراد الأمن الهندي، وحذرت الحكومة الهندية من أنها ستلجأ لكل الخيارات فى حوزتها للرد على الهجوم الذى أعلنت جماعة جيش محمد المتشددة ومقرها باكستان مسؤوليتها عنه.

وقال مسؤول كبير فى شرطة كشمير "وصول مزيد من القوات وإلقاء القبض على قياديين وناشطين من الجماعات الانفصالية جزء من عمل فى إطار الانتخابات نأخذه على عاتقنا لضمان انتخابات حرة ونزيهة"، ويسعى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لفترة جديدة فى انتخابات عامة من المقرر إجراؤها فى مايو.

وقال مسؤول الشرطة "لن يُسمح بالحملات المناوئة للانتخابات وسيتم اعتقال الانفصاليين لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة فى الولاية".

 


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