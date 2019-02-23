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اعترافات لصوص السيارات: بعنا عربيات بأوراق مزورة وأعدنا أخرى مقابل فدية

السبت، 23 فبراير 2019 03:00 ص
اعترافات لصوص السيارات: بعنا عربيات بأوراق مزورة وأعدنا أخرى مقابل فدية متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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"سرقنا 17 سيارة بعنا بعضها بأوراق مزورة وأعدنا بعضها إلى أصحابها بعدما حصلنا منهم على فدية وفى جرائمنا وزعنا على الأدوار بيننا فواحد كان يرصد السيارات والثانى يراقب الطريق والثالث كان يتولى عملية بيع أو المساومة على المسروقات".

ما سبق كان ضمن اعترافات 3 عاطلين كونوا تشكيلا عاصبيا تخصص فى سرقة السيارات الأجرة وفق ما كشفت جهات لها صلة بجهات التحقيق.

وألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم المتهمين، 12 مفتاح سيارة مختلفة الأشكال والأحجام، و4 أجهزة كاسيت سيارة واعترفوا بتكوين عصابة لسرقة السيارات وعليه قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبسهم على ذمة التحقيق وطلبت التحريات التكميلية عن سوابقهم وضحاياهم المجهولين.

 

 


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