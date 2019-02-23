استهداف 852 ألف و256 طفل ضمن ضد مرض شلل الأطفال غدا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج غدا الأحد، إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستمر لمدة 4 أيام وتنتهى في السابع عشر من نفس شهر وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك في ظل سياسة الدولة للقضاء على المرض وبالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى.

ومن جانبه، قال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج لـ"اليوم السابع"، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك مبكرة من خلال تجهيز 2500 فريق كل فريق مكون فردين وتم تحديد 400 نقطة ثابتة مع وجود 333 مراقبا صحيا تحت إشراف من الإدارات والمديرية بإجمالى 200 مشرف وأنه تم تدريب طلاب مدارس التمريض للاستفادة منهم فى الحملة.

وأكد جميعة أن عدد الأطفال المستهدفين بالحملة طبقا للكشوف والإحصائيات بلغ 852 ألفا و256 طفلا وطفلة على مستوى 12 مركزا إداريا و3 أحياء هم طما وطهطا والمراغة وجهية وساقلته ومركز سوهاج ومركز جزيرة شندويل والمنشاه والعسيرات وجرجا والبلينا ودار السلام واخميم وحى غرب وحى شرق وحى الكوثر وتم توفير جميع الأدوات اللازمة للفرق وأكياس التبريد لحفظ الطعوم واستلام كميات الطعوم المطلوبة من وزارة الصحة وتوزيعها على جميع الإدارات الصحية في نطاق المحافظة حسب المستهدف من كل إدارة.